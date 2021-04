Pau Gasol torna a segnare in Eurolega dopo più di 20 anni | guarda Barcellona - Bayern

Advertising

BasketUniverso : VIDEO - EuroLega, Pau Gasol ha fatto il nuovo esordio con il Barcellona - BasketMagazine : New post: Pau Gasol torna in campo con la maglia del Barcellona, vent’anni dopo l’ultima volta #basketmagazine - Laura170178 : #Euroleague: Il Bayern di Trinchieri rovina la festa di Pau Gasol, sarà il rivale dell’Olimpia - BasketItalyit : #Euroleague: Il @FCBBTogether di @andreatrinkieri rovina la festa di @paugasol; sarà il rivale dell’ @OlimpiaMI1936… - sportli26181512 : Eurolega, Gasol è tornato: in campo con il Barcellona 20 anni dopo l'ultima volta. FOTO: Venti anni dopo aver lasci… -

Ultime Notizie dalla rete : Pau Gasol

Dopo lasciato il Barcellona per scrivere la sua storia vincente nella NBA, il 40enneè tornato in campo in Eurolega col Barcellona per la prima volta dal 20 dicembre 2020. Lo spagnolo segna subito 6 punti nei primi 4 minuti della partita contro il Bayern Monaco. Sono però i ...LO SPORT SI MOBILITA - Da Vincius jr a, dallo stesso Asensio ai profili ufficiali delle principali formazioni spagnole e di tutto il mondo, anche quelle del campionato italiano, le ...Il secondo esordio in maglia blaugrana di Pau Gasol finisce con una sconfitta: il Bayern Monaco fa l'impresa di giornata andando a vincere a Barcelona e agguantando il quinto posto in classifica, che ...Pau Gasol è tornato in campo con la maglia del suo amato Barcellona, dopo 20 anni dall’ultima stagione in blaugrana. Il cestista iberico, iconico per la storia del basket spagnolo, ha siglato 2 ...