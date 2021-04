Paternò: il distributore non gli eroga il gelato, lui gli dà fuoco (Di venerdì 9 aprile 2021) In Sicilia è già tempo di gelati. E in un periodo in cui i bar subiscono pesanti limitazioni per via delle norme anti contagio, c'è chi si vede costretto ad acquistarlo al distributore automatico. Il distributore che non eroga il prodotto Ci troviamo a Paternò, in provincia di Catania. Nella notte tra l'8 e il 9 aprile, un 46enne ha avvertito il desiderio di un gelato della (tarda) mezzanotte. Perciò, in assenza di bar aperti, ha optato per un piccolo locale che ospita numerosi distributori automatici in via G. B. Nicolosi. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte e il soggetto in questione, un uomo del posto, è entrato nel locale per soddisfare il suo desiderio. Si è avvicinato al distributore che erogava i gelati, ne ha acquistato uno ma, per motivi da chiarire (e che ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 aprile 2021) In Sicilia è già tempo di gelati. E in un periodo in cui i bar subiscono pesanti limitazioni per via delle norme anti contagio, c'è chi si vede costretto ad acquistarlo alautomatico. Ilche nonil prodotto Ci troviamo a, in provincia di Catania. Nella notte tra l'8 e il 9 aprile, un 46enne ha avvertito il desiderio di undella (tarda) mezzanotte. Perciò, in assenza di bar aperti, ha optato per un piccolo locale che ospita numerosi distributori automatici in via G. B. Nicolosi. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte e il soggetto in questione, un uomo del posto, è entrato nel locale per soddisfare il suo desiderio. Si è avvicinato alcheva i gelati, ne ha acquistato uno ma, per motivi da chiarire (e che ...

