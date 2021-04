PALERMO-VIBONESE | DUBBI E SCELTE DI FILIPPI | LE PROBABILI FORMAZIONI

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilcerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro la.Alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valida la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Alberto Pelagotti e compagni, dunque, torneranno a giocare in casa dopo tre gare di fila disputate in trasferta.Un paio di ingenuità, minuti di inspiegabile blackout, soliti difetti ed acclarati limiti strutturali. Dopo tre vittorie di fila conquistate lontano dal capoluogo siciliano, la compagine rosanero ha subito la rimonta da parte del Monopoli nei minuti finali della gara valevole per il recupero del trentaduesimo turno. Una sconfitta rocambolesca, con ilche ha sprecato così la ghiotta chance di rosicchiare punti alle dirette concorrenti, fallendo l'aggancio all’ottavo posto.In occasione della ...

Ultime Notizie dalla rete : PALERMO VIBONESE

...15.00 Spezia - Crotone (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite) Albinoleffe - Carrarese (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 252 satellite)(...Il difensore della, Giacomo Sciacca , è stato intervistato per sulla pagina Facebook della società e ha parlato della prossima partita contro il. ' Andare anon è semplice - afferma - loro ...PALERMO - Ad appena tre giorni dalla bruciante sconfitta contro il Monopoli, il Palermo torna in campo al Barbera domani alle 15 per affrontare la ...Il Palermo ha dovuto accelerare i tempi visto che già domani scenderà in campo contro la Vibonese. Una gara a cui Lucca sicuramente non prenderà parte. Per il momento, atteniamoci alle informazioni di ...