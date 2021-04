Nuovi OGM e vecchi problemi (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è un tentativo senza precedenti da parte dell’industria delle biotecnologie agricole di imporre Nuovi OGM nel piatto e nei campi italiani ed europei. In poche parole l’industria sta cercando di eludere le regole europee. In che modo? Cercando di escludere le nuove tecniche di modificazione genetica dalle normative europee che regolano gli OGM in Europa. Personalmente ritengo questo tentativo molto grave e preoccupante per molte ragioni. In primo luogo occorre sottolineare un fatto determinante. Nel 2018 fu emessa una sentenza della Corte di Giustizia europea che fa chiarezza nel variegato mondo degli OGM e che equiparava le tecniche di editing genetico avanzato ai tradizionali OGM. Cosa significa questo? Che Nuovi OGM devono essere regolati, valutati, autorizzati, controllati, etichettati come i vecchi OGM. Il tentativo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è un tentativo senza precedenti da parte dell’industria delle biotecnologie agricole di imporreOGM nel piatto e nei campi italiani ed europei. In poche parole l’industria sta cercando di eludere le regole europee. In che modo? Cercando di escludere le nuove tecniche di modificazione genetica dalle normative europee che regolano gli OGM in Europa. Personalmente ritengo questo tentativo molto grave e preoccupante per molte ragioni. In primo luogo occorre sottolineare un fatto determinante. Nel 2018 fu emessa una sentenza della Corte di Giustizia europea che fa chiarezza nel variegato mondo degli OGM e che equiparava le tecniche di editing genetico avanzato ai tradizionali OGM. Cosa significa questo? CheOGM devono essere regolati, valutati, autorizzati, controllati, etichettati come iOGM. Il tentativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi OGM Nuovi OGM e vecchi problemi C'è un tentativo senza precedenti da parte dell'industria delle biotecnologie agricole di imporre nuovi OGM nel piatto e nei campi italiani ed europei. In poche parole l'industria sta cercando di eludere le regole europee. In che modo? Cercando di escludere le nuove tecniche di modificazione ...

ARI, AIAB e USB lanciano petizione sul mancato rispetto italiano delle disposizioni sugli OGM ... note anche come tecniche di evoluzione assistita (TEA) ossia i prodotti del " genoma editing " Questa sentenza assoggetta quindi questi "nuovi OGM" alla regolamentazione secondo le leggi vigenti, in ...

