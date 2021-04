“Non ce l’ha fatta”. Dolore nel mondo del calcio. Appena 29enne, ha perso la sua battaglia contro il Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’altra vittima del Covid, stavolta giovanissimo. Se le statistiche indicano che la stragrande maggioranza dei decessi causati, o a cui il virus ha contribuito, sono sopra la soglia degli 80 anni, notizie come questa gettano tutti nello sconforto. Francesco Marrone aveva solo 29 anni e purtroppo non è riuscito a sopravvivere nella durissima battaglia contro il coronavirus. La cittadina di Bitonto, che fa parte della Città Metropolitana di Bari, piange per questo giovane giornalista sportivo. Francesco era molto conosciuto col soprannome ‘Ciccio’, soprattutto nell’ambito calcistico locale. Era la voce ufficiale e telecronista del Bitonto calcio: “Una tragedia immane colpisce il Bitonto ed il suo Ufficio Stampa – si legge nel post pubblicato venerdì 9 aprile dal club su Facebook – Ci lascia a soli 29 anni Ciccio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’altra vittima del, stavolta giovanissimo. Se le statistiche indicano che la stragrande maggioranza dei decessi causati, o a cui il virus ha contribuito, sono sopra la soglia degli 80 anni, notizie come questa gettano tutti nello sconforto. Francesco Marrone aveva solo 29 anni e purtroppo non è riuscito a sopravvivere nella durissimail coronavirus. La cittadina di Bitonto, che fa parte della Città Metropolitana di Bari, piange per questo giovane giornalista sportivo. Francesco era molto conosciuto col soprannome ‘Ciccio’, soprattutto nell’ambito calcistico locale. Era la voce ufficiale e telecronista del Bitonto: “Una tragedia immane colpisce il Bitonto ed il suo Ufficio Stampa – si legge nel post pubblicato venerdì 9 aprile dal club su Facebook – Ci lascia a soli 29 anni Ciccio ...

