Nessuno vuole AstraZeneca: boom di rinunce in tutte le Regioni italiane (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre il governo continua a mostrare tabelle trionfali puntualmente disattese di una campagna di vaccinazione che continua a procedere a stento, gli italiani confermano di non fidarsi del vaccino AstraZeneca, oggi ribattezzato Vaxzevria. Cambiato il nome, non la sostanza: un farmaco sul quale restano tanti interrogativi mai chiariti in maniera convincente né dall’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) né dalla stessa casa farmaceutica. Si continua a parlare di “benefici superiori ai rischi”. Nessuno, però, se la sente di rassicurare in maniera definitiva i cittadini. E così, in maniera più che comprensibile, gli italiani ora fanno a gara tra loro per rinunciare alla somministrazione, in attesa di farmaci più sicuri e di ulteriori perfezionamenti di quelli attualmente disponibili. Il risultato, scontato, della scellerata politica dell’Ue, corsa a firmare ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre il governo continua a mostrare tabelle trionfali puntualmente disattese di una campagna di vaccinazione che continua a procedere a stento, gli italiani confermano di non fidarsi del vaccino, oggi ribattezzato Vaxzevria. Cambiato il nome, non la sostanza: un farmaco sul quale restano tanti interrogativi mai chiariti in maniera convincente né dall’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) né dalla stessa casa farmaceutica. Si continua a parlare di “benefici superiori ai rischi”., però, se la sente di rassicurare in maniera definitiva i cittadini. E così, in maniera più che comprensibile, gli italiani ora fanno a gara tra loro per rinunciare alla somministrazione, in attesa di farmaci più sicuri e di ulteriori perfezionamenti di quelli attualmente disponibili. Il risultato, scontato, della scellerata politica dell’Ue, corsa a firmare ...

PiazzapulitaLA7 : 'Roma. Stiamo parlando della capitale d’Italia e non c’è nessuno che vuole fare il sindaco. Non possiamo dire a pre… - 91SVNFLWR : @FEVRLESSMVR @IC4RVSWLLS scusami ma se una persona si è informata ed è arrivata ad una conclusione, pensa ciò che v… - LatiumV : @telemacom0 @virginiaraggi Per chi la frequenta si. E’ stato tolto uno spazio verde a tante famiglie e a tanti bamb… - ifeeluwatchinme : @UbertoGucci è sempre stato così: chi vuole uscire abbandona, il pubblico non deve fare favori a nessuno si deve vo… - itsvodkhaz : RT @_OnlyTheBrave8_: Perché nessuno ha avuto niente da dire su di loro che si prendevano per mano ma se Harry prende per mano Olivia automa… -