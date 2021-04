Nel testo di Pesche di Federico Rossi il timore di rivelarsi in una relazione (Di venerdì 9 aprile 2021) Da oggi è disponibile Pesche di Federico Rossi, il suo primo singolo da solista dopo il percorso nel duo Benji & Fede. Una produzione firmata ITACA, il team di producer formato da Merk&Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti: Pesche è disponibile da oggi, venerdì 9 aprile, in radio e in digitale. Pesche di Federico Rossi racconta la difficoltà di aprirsi completamente all’interno di un rapporto, nonostante il desiderio di lasciarsi andare e vivere a pieno un sentimento. “Volevo regalare al pubblico un pezzo che sapesse divertire, in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo”, spiega Federico Rossi a proposito delle sonorità particolarmente coinvolgenti del suo pezzo d’esordio da solista. Sul ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Da oggi è disponibiledi, il suo primo singolo da solista dopo il percorso nel duo Benji & Fede. Una produzione firmata ITACA, il team di producer formato da Merk&Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti:è disponibile da oggi, venerdì 9 aprile, in radio e in digitale.diracconta la difficoltà di aprirsi completamente all’interno di un rapporto, nonostante il desiderio di lasciarsi andare e vivere a pieno un sentimento. “Volevo regalare al pubblico un pezzo che sapesse divertire, in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo”, spiegaa proposito delle sonorità particolarmente coinvolgenti del suo pezzo d’esordio da solista. Sul ...

