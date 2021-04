Napoli, tenta di evadere dal carcere di Poggioreale ma resta incastrato in un tombino (Di venerdì 9 aprile 2021) tenta di evadere dal carcere ma qualcosa va storto. A Poggioreale un detenuto ha provato a scappare dal penitenziario ma è rimasto incastrato in un tombino e per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Evasione fallita da Poggioreale A rendere nota la notizia è stato Aldo Di Giacomo, segretario generale dell’Spp, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021)didalma qualcosa va storto. Aun detenuto ha provato a scappare dal penitenziario ma è rimastoin une per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Evasione fallita daA rendere nota la notizia è stato Aldo Di Giacomo, segretario generale dell’Spp, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

