Morte del Principe Filippo | Londra si prepara a omaggiare il Duca di Edimburgo – Il video

Sul tetto di Buckingham Palace la Union Jack è a mezz'asta in segno di lutto. La Morte del Duca di Edimburgo Filippo, consorte della Regina Elisabetta II, scomparso oggi 9 aprile all'età di 99 anni, raccoglie i sudditi di sua Maestà davanti ai cancelli della residenza londinese della Famiglia Reale. Dove sono state fissati i manifesti che ne annunciano la scomparsa. Anche il premier inglese Boris Johnson ha espresso le sue condoglianze, in un discorso da Downing Street. «Ha contribuito a guidare la Famiglia Reale e la monarchia in modo che rimanga un'istituzione indiscutibilmente vitale per l'equilibrio e la felicità della nostra vita nazionale», ha detto Johnson. video: Ansa Twitter/@good fireagain

