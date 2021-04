Maradona, il fratello più piccolo ricoverato per Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) Alcune complicazioni dovute al virus hanno costretto i medici al ricovero di Lalo Tutti lo conoscono con il soprannome di Lalo ma il suo nome intero é Raùl Alfredo Maradona Franco il fratello più piccolo di Diego Armando, scomparso il 25 novembre 2020. L’uomo é stato ricoverato in terapia intensiva a causa di alcune complicazioni legate al Covid 19. L’ex calciatore ha 54 anni e attualmente é uno dei tecnici delle giovanili dell’Indipiendiente e sarebbe stato sottoposto a una cura con il plasma iperimmune. Si trova ricoverato a Belgrano come ha spiegato l’amico e giornalista Martina Arevalo: “È un ragazzo eccezionale, e si trova in terapia intensiva a Belgrano. Tutto è iniziato con il Covid, ma il quadro si è complicato. Si spera che i medici possano curarlo con il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Alcune complicazioni dovute al virus hanno costretto i medici al ricovero di Lalo Tutti lo conoscono con il soprannome di Lalo ma il suo nome intero é Raùl AlfredoFranco ilpiùdi Diego Armando, scomparso il 25 novembre 2020. L’uomo é statoin terapia intensiva a causa di alcune complicazioni legate al19. L’ex calciatore ha 54 anni e attualmente é uno dei tecnici delle giovanili dell’Indipiendiente e sarebbe stato sottoposto a una cura con il plasma iperimmune. Si trovaa Belgrano come ha spiegato l’amico e giornalista Martina Arevalo: “È un ragazzo eccezionale, e si trova in terapia intensiva a Belgrano. Tutto è iniziato con il, ma il quadro si è complicato. Si spera che i medici possano curarlo con il ...

Advertising

FQMagazineit : “Raul Maradona ricoverato in terapia intensiva a 45 anni per il Covid”: lo sfogo del fratello Hugo a Storie Italiane - zazoomblog : Storie Italiane l’eredità di Maradona scatena il panico: interviene il fratello - #Storie #Italiane #l’eredità… - DonnaGlamour : Maradona, il fratello Lalo in terapia intensiva: complicazioni post-Covid - Quinta00876879 : RT @storie_italiane: Hugo Maradona “mio fratello Raoul ha il covid. Lo stanno curando con il plasma” Il Prof Broccolo “in quei casi specifi… -