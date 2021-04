“L’omofobia è un diritto d’espressione”, l’Ungheria difende l’allenatore dei portieri licenziato dall’Hertha (Di venerdì 9 aprile 2021) Due anni fa, l’Hertha Berlino ha messo online un video di quasi tre minuti con il titolo: “A Berlino puoi essere tutto tranne che razzista!”. Con i giocatori che raccontavano le loro esperienza di vittime quotidiane. Un anno fa i giocatori dell’Hertha scesero in campo con la faccia dipinta di nero e di bianco, in solidarietà del loro compagno Torunarigha, attaccato dai tifosi dello Schalke con i soliti versi della scimmia. L’autoproclamato “Big City Club” è sempre stato un autentico rappresentante della colorata e diversificata capitale federale di Berlino. E quindi ha tenuto il punto quando ha letto un’intervista inquietante rilasciata al quotidiano ungherese Magyar Nemzet – (giornale vicino al governo Orbàn) da Zsolt Petry, ungherese che 2015 lavora a intermittenza come allenatore dei portieri all’Hertha. Ha letto e lo ha licenziato. “Le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Due anni fa, l’Hertha Berlino ha messo online un video di quasi tre minuti con il titolo: “A Berlino puoi essere tutto tranne che razzista!”. Con i giocatori che raccontavano le loro esperienza di vittime quotidiane. Un anno fa i giocatori dell’Hertha scesero in campo con la faccia dipinta di nero e di bianco, in solidarietà del loro compagno Torunarigha, attaccato dai tifosi dello Schalke con i soliti versi della scimmia. L’autoproclamato “Big City Club” è sempre stato un autentico rappresentante della colorata e diversificata capitale federale di Berlino. E quindi ha tenuto il punto quando ha letto un’intervista inquietante rilasciata al quotidiano ungherese Magyar Nemzet – (giornale vicino al governo Orbàn) da Zsolt Petry, ungherese che 2015 lavora a intermittenza come allenatore deiall’Hertha. Ha letto e lo ha. “Le ...

zazoomblog : “L’omofobia è un diritto d’espressione” l’Ungheria difende l’allenatore dei portieri licenziato dall’Hertha - #“L’… - napolista : 'L'omofobia è un diritto d'espressione', l'Ungheria difende l'allenatore dei portieri licenziato dall'Hertha Petry… - l0vinghaz : tu elogi quella persona che, invece di dire i fatti come stanno ad una donna che va contro ogni tipo di diritto del… - Pius_XII : RT @CathVoicesITA: #DDLZan il Vescovo Muser: È chiaro! Nessuno va discriminato e quindi l’#omofobia non è mai ammessa. Ma la #Chiesa ha il… - scarletwidoww : @federella11 a me bisessuale della battaglia contro l’omofobia non frega un cazzo? ho diritto di dire che quello ch… -

Ultime Notizie dalla rete : L’omofobia diritto Omofobia, Salvini: “Nessuna legge ostacoli la libertà di pensiero” il Fatto Nisseno