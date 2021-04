Linkedin come Facebook: hackerati 500 milioni di profili (Di venerdì 9 aprile 2021) Linkedin vittima di un leak di proporzioni enormi, proprio come il social di Zuckerberg. Scopri se sei stato colpito e come difenderti. Linkedin vittima di un leak come Facebook (pixabay.com)Mezzo miliardo di profili Linkedin sono stati rubati e messi in vendita online sul dark web. Il professional network di proprietà di Microsoft è stato colpito da un attacco hacker di proporzioni analoghe a quello perpetrato solo qualche giorno fa ai danni di Facebook. A dar retta allo stesso hacker, i 500 milioni di profili trafugati sono riferibili al social media per i professionisti, ma secondo una prima indagine dello stesso Linkedin, l’attacco avrebbe messo insieme dati raccolti da “una ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)vittima di un leak di proporzioni enormi, proprioil social di Zuckerberg. Scopri se sei stato colpito edifenderti.vittima di un leak(pixabay.com)Mezzo miliardo disono stati rubati e messi in vendita online sul dark web. Il professional network di proprietà di Microsoft è stato colpito da un attacco hacker di proporzioni analoghe a quello perpetrato solo qualche giorno fa ai danni di. A dar retta allo stesso hacker, i 500ditrafugati sono riferibili al social media per i professionisti, ma secondo una prima indagine dello stesso, l’attacco avrebbe messo insieme dati raccolti da “una ...

