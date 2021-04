La conduttrice aspetta il primo figlio | ma questi primi mesi non sono stati facili

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene. Che emozione indescrivibile ragazze – scrive – soprattutto perché dopo tutte le analisi oratranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!”. Inizia così il post in cui la bellaed ex Letterina di Passaparola rende partecipi i fan della sua prima dolce attesa. Hato un po’ per dare la lieta notizia ma ora è finalmente arrivato il m0omento di condividerla. Michela Coppa è incinta:ilda Christian Mila, imprenditore nel campo della moda con cui è insieme dal 2014. È al settimo cielo Michela, da 4in dolce attesa ma ha rivelato di aver incontrato alcune ...