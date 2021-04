Juventus, Chiesa: «Così sono cresciuto. Pirlo e la Juve mi hanno aiutato» (Di venerdì 9 aprile 2021) Federico Chiesa si racconta in un’intervista a Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dell’esterno della Juventus Dalla crescita avuta in stagione alla mentalità Juve ed il rapporto con Pirlo. Federico Chiesa si racconta a Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni. CRESCITA – «Secondo me quello che mi ha caratterizzato quest’anno è la continuità di prestazione. In questo sono migliorato di più poi i risultati vengono da sé». STUPITO DALLA Juve – «Da giocare con campioni a vedere come si allenano, agli allenamenti a quello che mi chiede il mister. Tutto, poi la mentalità alla Juve di volersi migliorare sempre e vincere». Pirlo – «Il mister mi ha aiutato tantissimo in questi mesi. Da quando sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Federicosi racconta in un’intervista a Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dell’esterno dellaDalla crescita avuta in stagione alla mentalitàed il rapporto con. Federicosi racconta a Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni. CRESCITA – «Secondo me quello che mi ha caratterizzato quest’anno è la continuità di prestazione. In questomigliorato di più poi i risultati vengono da sé». STUPITO DALLA– «Da giocare con campioni a vedere come si allenano, agli allenamenti a quello che mi chiede il mister. Tutto, poi la mentalità alladi volersi migliorare sempre e vincere».– «Il mister mi hatantissimo in questi mesi. Da quando...

Advertising

SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - pisto_gol : Secondo la stampa specializzata la Juve non vede l’ora di liberarsi di @PauDybala_JR Sbaglierò, ma proprio su Dybal… - forumJuventus : #JuveGenoa, domenica ore 15. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Ronaldo in attacco. Sulle fasce agiranno Cuad… - LucaFioretti13 : ?? #Juventus, #Chiesa ai microfoni di @SkySport: “Ciò in cui sono migliorato di più quest’anno è la continuità nelle… - Sicilianodoc73 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - CHIESA: 'Devo solo ringraziare Pirlo. Sono migliorato grazie alla mentalità della Juventus' -