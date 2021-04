Isola dei Famosi, disastro dei naufraghi. Produzione costretta ad intervenire per la prima volta in 15 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilary Blasi li aveva avvertiti: “Siete delle pippe al sugo“, aveva detto ai naufraghi al termine della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Effettivamente i concorrenti di questa edizione non sembrano essere molto abili nel procacciarsi cibo da soli. Come riportato da Libero, la Produzione ha dovuto intervenire per la prima volta in 15 anni, inviando un vero e proprio “tutor” che li assista. Il suo nome è Thomas ed è un insegnante che gli spiegherà alcune tecniche di base per procurarsi qualcosa da mangiare oltre al cocco. Fatto doppiamente storico, perché gli autori del programma hanno pensato bene di redigere un comunicato stampa letto ai naufraghi, anche questa cosa mai accaduta prima. Riusciranno a pescare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilary Blasi li aveva avvertiti: “Siete delle pippe al sugo“, aveva detto aial termine della settima puntata dell’dei2021. Effettivamente i concorrenti di questa edizione non sembrano essere molto abili nel procacciarsi cibo da soli. Come riportato da Libero, laha dovutoper lain 15, inviando un vero e proprio “tutor” che li assista. Il suo nome è Thomas ed è un insegnante che gli spiegherà alcune tecniche di base per procurarsi qualcosa da mangiare oltre al cocco. Fatto doppiamente storico, perché gli autori del programma hanno pensato bene di redigere un comunicato stampa letto ai, anche questa cosa mai accaduta. Riusciranno a pescare ...

