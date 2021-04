Il tesoro libico Dov’è | chi lo controlla e quanto vale

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 aprile 2021) Come nell’aprile del 2016, quando Fayez Serraj era stato nominato a capo dell’autorità esecutiva del Government of National Accord dell’Onu, anche adesso il nuovo primo ministro, Adbelhamid Dabaiba, si trova a che fare con una necessità prioritaria: ricostruire il tessuto economico. In un paese che dal 2011 non conosce pace, l’obiettivo dell’attuale governo – il secondo tentativo di rappacificazione costruito dall’Onu, il primo accettato anche dalla Cirenaica – è cruciale. Ora il Governo di unità nazionale ha l’opportunità in più: il processo parte con un apparente sforzo unitario tra Est, Ovest e Sud – le tre Libie, così diverse e dagli equilibri delicati, sembrano unite sotto egida Onu. Il paese ha bisogno di tornare prospero per costruire il sostrato sociale verso le elezioni di dicembre prossimo – termine di scadenza dell’incarico che l’Onu ha affidato a ...