Gotti | “Vogliamo ricominciare a fare punti Nuytinck non ha un problema grave ma salterà il Torino”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il tecnico dei friulani, Luca, ha parlato ai microfoni di Udinese TV alla vigilia della gara col. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club: Che tipo di reazione si aspetta dalla squadra dopo le sconfitte con Lazio e Atalanta?“So di avere una squadra che vuole”. Possiamo dire che quella di domani sarà la prima gara di un mini ciclo che darà molte indicazioni su come potrà concludersi il campionato dell’Udinese?“Quando gli allenatori dicono di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta, ma un concetto: l’idea di focalizzare tutta l’attenzione su un unico obiettivo specifico, senza altri secondi pensieri che alla fine portano più uno svantaggio che un vantaggio. Pensare alè dunque il nostro compito. Sarà una partita ...

Se, è pure lui una scommessa. Il più completo forse è Juric, quantomeno si avvicina di più ... le scommesse Stroppa e D'Aversa, gli esordienti - neppure - troppo - esordienti alla, o le '...Quest'annofar vedere che anche usando solo gli ingredienti classici si può ottenere la ... Questa tesi è supportata anche da Marco Guarnaschelli, autore della Grande Enciclopedia della ...Luca Gotti presenta così la sfida contro il Toro ai microfoni ... "Non so se sarà una partita bloccata, ma sicuramente difficile sia per noi che per loro. Ma noi vogliamo ricominciare a fare punti".L’allenatore dell’ Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per presentare la partita di domani contro il Torino. Queste le sue parole: “So di avere una squadra che vuole ricomincia ...