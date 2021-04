Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali: tappe o classifica? Magrini: “La top5 sarebbe grasso che cola” (Di venerdì 9 aprile 2021) Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il ciclismo italiano sta vivendo il periodo più buio della sua storia. Ne abbiamo parlato con il ct Davide Cassani, Danilo Di Luca e Riccardo Magrini. Tra un mese andrà in scena il Giro d’Italia e la mancanza di corridori azzurri rischia di farsi sentire ulteriormente. Ad oggi un erede di Vincenzo Nibali per le corse a tappe non esiste. Sarà dunque lo Squalo a dover sorreggere ancora una volta da solo le sorti di un intero movimento, peraltro ormai alla bella età di 36 anni. A dire il vero il siciliano, già il febbraio scorso, aveva annunciato che non avrebbe puntato alla classifica della Corsa Rosa, bensì solo a qualche successo parziale. Obiettivo confermato ad OA Sport anche da Luca Guercilena, direttore generale della ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il ciclismo italiano sta vivendo il periodo più buio della sua storia. Ne abbiamo parlato con il ct Davide Cassani, Danilo Di Luca e Riccardo. Tra un mese andrà in scena ile la mancanza di corridori azzurri rischia di farsi sentire ulteriormente. Ad oggi un erede diper le corse anon esiste. Sarà dunque lo Squalo a dover sorreggere ancora una volta da solo le sorti di un intero movimento, peraltro ormai alla bella età di 36 anni. A dire il vero il siciliano, già il febbraio scorso, aveva annunciato che non avrebbe puntato alladella Corsa Rosa, bensì solo a qualche successo parziale. Obiettivo confermato ad OA Sport anche da Luca Guercilena, direttore generale della ...

Advertising

redazionehgnews : L’Abruzzo si tinge di rosa, ospiterà il Giro d’Italia per 4 giornate via @redazione@hgnews.it - molisenews24 : Ciclismo: il Giro d’Italia torna in Molise, presentata la tappa Notaresco-Termoli #molisenews24… - Regione_Abruzzo : L'Abruzzo si 'tinge' ancora di rosa al Giro d'Italia - Scisciano : A Guardia Sanframondi, al via le manifestazioni per l’arrivo della tappa al Giro d’Italia - 4liveit : Forlì e piazza Saffi accoglieranno il passaggio del Giro d’Italia: -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Loretta Pavan e la sua sfida in bici: «I miei 7.000 chilometri in giro per l’Italia battendo il cancro» Corriere della Sera