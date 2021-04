Gianmarco Tognazzi si sfoga | “Riempito di insulti e minacciato Ma non lo capiscono che io non sono il vero Luciano Spalletti?”

(Di venerdì 9 aprile 2021) “statodie minacce da gente che non ha capito la differenza tra un attore e il personaggio che interpreta. Ma è mai possibile?”. Si èto così alla rivista Di Più Tv, figlio del grande Ugo e protagonista della fiction Sky “Speravo de morì prima“, che racconta la vita privata e professionale di Francesco Totti., che nella serie televisiva interpreta, l’allenatore che più volte si è scontrato con l’ex capitano della Roma, ha continuato: “Mi hanno detto che ho costretto Totti a ritirarsi e che me la faranno pagare. Ma non loche io nonil? ...

insultato e minacciato dopo aver interpretato l'allenatore Luciano Spalletti in 'Speravo de morì prima', la serie tv Sky su Francesco Totti. 'Sono stato riempito di insulti e ..."Dopo la serie tv ho ricevuto insulti e minacce. Ma hanno capito che non sono io Luciano Spalletti?" . È lo sfogo di, che nella serie dedicata a Francesco Totti, "Speravo de morì prima", ha interpretato l'ex tecnico giallorosso che per alcuni tifosi è stato responsabile dell'addio del capitano ...Lo sfogo: «Sui social me dicono di tutti colori: che ho costretto Totti a ritirarsi, che me la faranno pagare... Come se un attore fosse la stessa persona che interpreta». Lo psicologo: «Lo spettatore ..."Sono stato riempito di insulti e minacce. Hanno visto Speravo de morì prima e non capiscono la differenza tra attore e personaggio" ...