Fulham-Wolverhampton Wanderers 9 aprile 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) L’attaccante del Fulham Ademola Lookman ha superato lo stiramento al tendine del ginocchio che ha provocato la sua sostituzione durante la sconfitta dello scorso fine settimana all’Aston Villa. Tom Cairney e il portiere di riserva Marek Rodak sono assenti da molto tempo. Willy Boly rimane non disponibile per i lupi dopo essere risultato positivo per Covid-19. Cosa dobbiamo aspettarci dalla partita di Premier league Fulham-Wolverhampton Wanderers prevista questa sera, venerdi 9 aprile 2021 alle 20? Fulham-Wolverhampton Wanderers: a che punto sono le due squadre? Jonny necessita di un intervento al legamento del ginocchio per la seconda volta in otto mesi, mentre Fernando Marçal, Joao Moutinho e Raul Jimenez sono ancora assenti. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) L’attaccante delAdemola Lookman ha superato lo stiramento al tendine del ginocchio che ha provocato la sua sostituzione durante la sconfitta dello scorso fine settimana all’Aston Villa. Tom Cairney e il portiere di riserva Marek Rodak sono assenti da molto tempo. Willy Boly rimane non disponibile per i lupi dopo essere risultato positivo per Covid-19. Cosa dobbiamo aspettarci dalla partita di Premier leagueprevista questa sera, venerdi 9alle 20?: a che punto sono le due squadre? Jonny necessita di un intervento al legamento del ginocchio per la seconda volta in otto mesi, mentre Fernando Marçal, Joao Moutinho e Raul Jimenez sono ancora assenti. La ...

Advertising

Mingaball : RT @infobetting: Fulham-Wolverhampton (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - InfobettingOdds : RT @infobetting: Fulham-Wolverhampton (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - underoverbets : RT @infobetting: Fulham-Wolverhampton (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Fulham-Wolverhampton (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE Il #Fulham affronterà #Wolverhampton in una partita valida per la trentunesima giornata di Prem… -