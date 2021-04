Filippo di Edimburgo saluta e se ne va: sfaccendato, viveur, dissoluto (Di venerdì 9 aprile 2021) Narra la leggenda che negli anni ’70 Keith Richards si divertiva a disegnare l’uccello con le palle sui ritratti della Regina che trovava nelle camere d’albergo; e, quando nel 2001 Mick Jagger accettò la nomina a Baronetto, lui finì su tutte le furie: “Sai dove te lo devi ficcare il Baronetto. Quelli sono nostri nemici, lo sono sempre stati. E a farmi battere la spalla con la spada da quel cazzo con le orecchie il principe Carlo, non ci vado”. Ma il vecchio pirata si sbagliava, almeno in parte: in quella curiosa, anacronistica, pletorica istituzione che è la Corona, c’era almeno uno più simile alle rockstar che agli imbalsamati abitanti della Real Casa. : praticamente il Conte Mascetti di Buckingham Palace: come non innamorarsene?Lo chiamavano gaffeur, ma sapeva quel che diceva e quel che diceva era un campionario dell’humor britannico più puro, incontaminato e carogna; del tutto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Narra la leggenda che negli anni ’70 Keith Richards si divertiva a disegnare l’uccello con le palle sui ritratti della Regina che trovava nelle camere d’albergo; e, quando nel 2001 Mick Jagger accettò la nomina a Baronetto, lui finì su tutte le furie: “Sai dove te lo devi ficcare il Baronetto. Quelli sono nostri nemici, lo sono sempre stati. E a farmi battere la spalla con la spada da quel cazzo con le orecchie il principe Carlo, non ci vado”. Ma il vecchio pirata si sbagliava, almeno in parte: in quella curiosa, anacronistica, pletorica istituzione che è la Corona, c’era almeno uno più simile alle rockstar che agli imbalsamati abitanti della Real Casa. : praticamente il Conte Mascetti di Buckingham Palace: come non innamorarsene?Lo chiamavano gaffeur, ma sapeva quel che diceva e quel che diceva era un campionario dell’humor britannico più puro, incontaminato e carogna; del tutto ...

