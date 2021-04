Figliuolo a Bologna: over80 e fragili priorità, qui vaccinato 74% (Di venerdì 9 aprile 2021) Il commissario straordinario per la gestione dell'emergenza Covid - 19, Francesco Paolo Figliuolo, ha fatto visita all'hub alla Fiera di Bologna, insieme al capo del Dipartimento nazionale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Il commissario straordinario per la gestione dell'emergenza Covid - 19, Francesco Paolo, ha fatto visita all'hub alla Fiera di, insieme al capo del Dipartimento nazionale della ...

Advertising

gius_21Dyb : RT @RegioneER: #Covid. Ieri 30mila somministrazioni #vaccino, prima dose per il 73% degli over80, da lunedì via alle prenotazioni per 70-74… - SoniaBignozzi : dai è degno di Bonvi! dice pure Règime ....Kuesto sarebbe il colonellen?!? #vaccinazioni #Figliuolo #Sturmtruppen - Marilenapas : RT @RegioneER: #Covid. Ieri 30mila somministrazioni #vaccino, prima dose per il 73% degli over80, da lunedì via alle prenotazioni per 70-74… - RegioneER : #Covid. Ieri 30mila somministrazioni #vaccino, prima dose per il 73% degli over80, da lunedì via alle prenotazioni… - Affaritaliani : Figliuolo a Bologna: over80 e fragili priorità, qui vaccinato 74% -