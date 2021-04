E’ morto il rapper Dmx, aveva 50 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) Il rapper Dmx è morto all’età di 50 anni. Lo riferisce l’emittente Abc citando informazioni provenienti dalla famiglia dell’artista. Dmx, nome d’arte di Earl Simmons, era ricoverato in un ospedale di New York dopo essere stato colpito da un attacco cardiaco il 2 aprile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) IlDmx èall’età di 50. Lo riferisce l’emittente Abc citando informazioni provenienti dalla famiglia dell’artista. Dmx, nome d’arte di Earl Simmons, era ricoverato in un ospedale di New York dopo essere stato colpito da un attacco cardiaco il 2 aprile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

