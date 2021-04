De Luca: «Zona rossa demenziale, solidarietà a chi vive sentimenti di rivolta» (Di venerdì 9 aprile 2021) La Campania resterà ancora in Zona rossa. E Vincenzo De Luca protesta contro i criteri scelti dal CTS che definisce “demenziali”. E rilancia: “La rabbia dei cittadini è giustificata”. “L’occupazione delle terapie intensive, e i deceduti… rispetto a questi due parametri la Campania è all’avanguardia. Le nostre terapie intensive sono piene al 26%, e ci diranno che siamo in Zona rossa. Abbiamo il 37% dei posti di degenza occupati”. “La gente si arrabbia, e fa bene. Fa male a usare la violenza, ma fa bene. Se giri e vedi tutti in giro, e poi si chiude il ristorante o il barbiere, è chiaro che ti innervosisci. Se verifichi che non c’è un accidente di controllo su nulla, è chiaro che la gente si indigna. Esprimo la solidarietà a quelli che vivono un sentimento di rivolta. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) La Campania resterà ancora in. E Vincenzo Deprotesta contro i criteri scelti dal CTS che definisce “demenziali”. E rilancia: “La rabbia dei cittadini è giustificata”. “L’occupazione delle terapie intensive, e i deceduti… rispetto a questi due parametri la Campania è all’avanguardia. Le nostre terapie intensive sono piene al 26%, e ci diranno che siamo in. Abbiamo il 37% dei posti di degenza occupati”. “La gente si arrabbia, e fa bene. Fa male a usare la violenza, ma fa bene. Se giri e vedi tutti in giro, e poi si chiude il ristorante o il barbiere, è chiaro che ti innervosisci. Se verifichi che non c’è un accidente di controllo su nulla, è chiaro che la gente si indigna. Esprimo laa quelli che vivono un sentimento di. ...

