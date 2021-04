Covid Italia, Iss: “8 Regioni con Rt sopra 1” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Otto Regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Tra queste, due Regioni (Sardegna e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3”. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio del report settimanale Iss-ministero della Salute sull’epidemia di Covid in Italia nella settimana 29 marzo-4 aprile. “Si osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro Regioni, Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che hanno un livello di rischio alto” si sottolinea. Mentre “il Veneto e la provincia autonoma di Bolzano hanno una classificazione di rischio basso”. Sono quindici invece le Regioni/province autonome che hanno “una classificazione di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ottoe province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Tra queste, due(Sardegna e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3”. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio del report settimanale Iss-ministero della Salute sull’epidemia diinnella settimana 29 marzo-4 aprile. “Si osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro, Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che hanno un livello di rischio alto” si sottolinea. Mentre “il Veneto e la provincia autonoma di Bolzano hanno una classificazione di rischio basso”. Sono quindici invece le/province autonome che hanno “una classificazione di ...

