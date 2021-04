Corini e Rastelli | la parola agli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) La 33esima giornata del campionato di Serie B è ormai alle porte. Lecce – SPAL è una delle partite in programma per domani, sabato 10 aprile alle 14.00. La gara che si giocherà allo stadio Via del Mare, verrà trasmessa sui canali DAZN. Entrambe le squadre puntano alla vittoria e ad incassare i tre punti.hanno presentato il match durante le rispettive conferenze stampa. Lecce – SPAL, in Tv e formazioni, quali le parole degli? Glidi Lecce e Spal hanno tenuto le rispettive conferenze stampa alla vigilia della 33esima giornata di campionato. Il tecnico del Lecce, mister, ha detto: “La SPAL era già ben allenata con Marino, orasta portando avanti il buon lavoro iniziato ...