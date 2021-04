Clizia Incorvaia | la dedica a Paolo Ciavarro | “Più di un anno d’amore”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Poco più di unfa,si lasciavano andare al loro primo, romantico bacio a favor di telecamera – erano entrambi inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Ora festeggiano un dolcissimo anniversario, e pensano insieme ad un roseo futuro.ha voluto ricordare le splendide emozioni provate con quel bacio che lasciava presagire un grande amore, pubblicando su Instagram una teneraper il suo compagno: “Aspetterò domani, pronta a festeggiare più di uninsieme” – ha scritto l’influencer, spiegando poi tra le sue storie il motivo per cui ha voluto attendere il giorno seguente per celebrare la ricorrenza – “Dato che il primo bacio è scattato alle 2:40 ...

Corriere della Sera

