Chiara Ferragni raggiunge un altro traguardo: entra nel cda di Tod’s (Di venerdì 9 aprile 2021) Continua la straordinaria ascesa imprenditoriale di Chiara Ferragni, l’influencer numero uno d’Italia, fra le più importanti al mondo, e recentemente diventata mamma per la seconda volta dopo aver messo al mondo la splendida Vittoria. Chiara Ferragni nel cda di Tod’s (Instagram)Le notizie di oggi raccontano di come Chiara Ferragni, già Amministratore Delegato e Presidente di TBS CREW Srl, nonchè Amministratore Delegato di Chiara Ferragni Collection, è stata nominata membro del consiglio di amministrazione di Tod’s, autorevole marchio di moda italiano, facente capo ai Della Valle, e che raggruppa anche Hogan, Fay e Roger Viver. Ad annunciare la novità, una nota dello stesso gruppo toscano: “Ritenendo sempre più ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Continua la straordinaria ascesa imprenditoriale di, l’influencer numero uno d’Italia, fra le più importanti al mondo, e recentemente diventata mamma per la seconda volta dopo aver messo al mondo la splendida Vittoria.nel cda di(Instagram)Le notizie di oggi raccontano di come, già Amministratore Delegato e Presidente di TBS CREW Srl, nonchè Amministratore Delegato diCollection, è stata nominata membro del consiglio di amministrazione di, autorevole marchio di moda italiano, facente capo ai Della Valle, e che raggruppa anche Hogan, Fay e Roger Viver. Ad annunciare la novità, una nota dello stesso gruppo toscano: “Ritenendo sempre più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's. La fashion blogger ringrazia Della Valle: 'Darò voce alla mia generazione c… - sole24ore : Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa - TgLa7 : Tod's: in cda entra Chiara Ferragni . Della Valle, preziosa conoscenza mondo giovani, progetti solidali - Robbetta : RT @TgLa7: Tod's: in cda entra Chiara Ferragni . Della Valle, preziosa conoscenza mondo giovani, progetti solidali - tizianossong : RT @perchetendenza: 'Della Valle': Perché Chiara Ferragni è entrata nel cda di Tod's -