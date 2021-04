Brusaferro Iss | ' I dati dei ricoveri e delle terapie intensive si stanno stabilizzando'

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre in altri Paesi c'è una ricrescita. Si st… - repubblica : Coronavirus, Brusaferro (Iss): 'La curva dei contagi ha raggiunto il plateau. Ci aspettiamo calo dei morti' - istsupsan : ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Br… - news_mondo_h24 : Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Importante procedere verso lo scenario di riaperture” - peterkama : Brusaferro (Iss): 'Siamo arrivati al plateau, ci aspettiamo che i decessi inizino a decrescere' -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro Iss

Di fronte a dati terribili per le morti, notizie positive arrivano dagli ospedali. Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità (), Silvioevidenzia come i dati sull'occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive siano ormai stabilizzati. 'Le terapie intensive sono poco sopra il 41%. E passiamo dai 3.743 ...... tuttavia ci sono ancora alcune Regioni in crescita", ha spiegato il presidente, Silvio. Nel frattempo, sono 18.938 i casi Covid - 19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 362.Stampa “E’ importante procedere verso lo scenario di riaperture che tutti auspichiamo ma con grande cautela e flessibilità”. Così il presidente Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa. “In questo c ...“E’ importante procedere verso lo scenario di riaperture che tutti auspichiamo ma con grande cautela e flessibilità”. Così il presidente Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa. “In questo contesto ...