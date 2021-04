Bertolaso e Borrelli assolti da alcune accuse: la sentenza dopo 12 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) Bertolaso e Borrelli sono stati assolti da diverse accuse riguardanti il trasferimento della sede del G8 nel 2009 dalla Maddalena a L’Aquila. G8 del 2009 a L’Aquila, Bertolaso e Borrelli assolti: “Nessun danno allo Stato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021)sono statida diverseriguardanti il trasferimento della sede del G8 nel 2009 dalla Maddalena a L’Aquila. G8 del 2009 a L’Aquila,: “Nessun danno allo Stato” su Notizie.it.

Advertising

Gandalf1948 : Altra brutta storia della 'sinistra' magistratura' E ADESSO QUALCUNO CHIEDERA' SCUSA? DOPO 8 ANNI BERTOLASO E BORR… - riktroiani : #G8 all’#Aquila, #Bertolaso assolto anche dalla Corte dei conti. Chiusi «8 anni di gogna mediatica». Assolto anche… - linetta53 : G8: Bertolaso e Borrelli assolti dopo 8 anni @fattoquotidiano @repubblica @LaStampa @Corriere , sarà tutto in 2 righe a pagina 99 - linuccia16 : G8: Bertolaso e Borrelli assolti dopo 8 anni @fattoquotidiano @repubblica @LaStampa @Corriere , sarà tutto in 2 righe a pagina 99 - Rog_2 : RT @ilriformista: Bertolaso e Borrelli non provocarono danni erariali allo Stato: qualcuno ora chiederà scusa? -