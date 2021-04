(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOltre il potenziamento della campagna vaccinale, per la lotta alla pandemia da coronavirus l’Asl Napoli 3 Sud, secondo quanto si sottolinea in un comunicato, “è tra le prime aziende sanitarie in Italia ad attivare, da oggi 9 aprile 2021, le cure condirettamente presso il domicilio dei pazienti. Si tratta di una vera e propria rianimazione mobile di livello ospedaliero con equipe che comprende un anestesista con esperienza specifica. Nella malattia da coronavirus 2019, lieve o moderata, glicontribuiscono a ridurre la quantità di virus presente nell’organismo. Glisi legano alla proteina spike del coronavirus, impedendo al virus stesso di penetrare nelle cellule dell’organismo e infettarle”. Il trattamento con ...

anteprima24 : ** Asl Na 3 Sud, terapie domiciliari con anticorpi monoclonali ** - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio @PaperFirst @RizzoliLibri La cosa divertente è sentire ora tanti grillini sparare… - SindacoCimmino : La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 26 i cittadini di Castellammare di Stabia risulta… - di_stabia : La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 26 i cittadini di Castellammare di Stabia risulta… - BernadetteDigen : RT @BernadetteDigen: 07/04 CAREGIVER in piattaforma dal 20/03 ancora in attesa #Figliuolo @VincenzoDeLuca ASL 3 Napoli sud peggiore d'Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Sud

IlGiunco.net

La risposta dell'ospedale le Scotte e della Toscana meridionale - 'Con il direttore dell'Antonio D'Urso abbiamo concordato che, in caso di saturazione delle Scotte, laest sarà pronta ad ...LaToscanaest ha comunicato che nel territorio di competenza si è superata la soglia dei 6mila vaccinati rientranti in questa categoria.Federalberghi Penisola Sorrentina ha siglato un protocollo d’intesa con la Regione Campania e con l’Asl Napoli 3 Sud per la somministrazione, a proprie spese, di vaccini anti-Covid al personale delle ...Tempo di lettura: 2 minuti. Oltre il potenziamento della campagna vaccinale, per la lotta alla pandemia da coronavirus l’Asl Napoli 3 Sud, secondo quanto si sottolinea in un com ...