Antonino Spinalbese | l’hairstylist fidanzato di Belen Rodriguez

(Di venerdì 9 aprile 2021)è ildi: la showgirl argentina sarà tra i protagonisti di “Canzone Segreta”, lo show di Raiuno condotto da Serena Rossi in onda stasera dalle 21:30. Nel corso della trasmissione, l’ex di Stefano De Martino riceverà una sorpresa speciale sulle note della sua canzone preferita. Antonio, come si sono conosciuti La scorsa estateè stata protagonista del gossip nostrano per il suo flirt con Gianmaria Antinolfi, imprenditore campano. Un bacio alla luce del giorno immortalato dai paparazzi aveva conquistato le attenzioni delle prime pagine dei giornali di cronaca rosa. La passione tra i due si spegne subito e poco tempo dopo la showgirl intraprende una ...

Advertising

BITCHYFit : Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese guardano Attraction Italia (versione censurata) in tv. - infoitcultura : Belén Rodriguez, Antonino Spinalbese e il gossip del matrimonio segreto: capiamo meglio - zazoomblog : Antonino Spinalbese dopo il figlio con Belen arrivano gli insulti in pubblico: “Lascia perdere” - #Antonino… - VelvetMagIta : #BelenRodriguez e #AntoninoSpinalbese si sposano? Tutta la verità sulle presunte nozze ???? - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, nozze flash prima del parto? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

Attraction Italia , il dating show condotto da Nina Palmieri (e disponibile su Discovery+ e TimVision) sta conquistando sempre più persone ed anche Belen Rodriguez edsi sono imbattuti in una puntata (censurata) in onda sul Nove. Nella puntata in questione (la quinta, con esattezza) la protagonista è Elena di Milano, una ristoratrice che "ama ...Belén Rodriguez sposeràprima che nasca Luna Marie, la bambina che aspettano . Corre sul web l'indiscrezione relativa alle seconde nozze della showgirl argentina e dell'hair stylist che da un anno circa è ...Per Belen Rodriguez è tempo di voglie, una gravidanza che appare diversa dalla prima, da quando Belen era incinta di Santiago (foto). Belen in piena estate darà alla luce una bimba, la sua Luna Marie, ...Antonino Spinalbese è il fidanzato di Belen Rodriguez: la showgirl argentina sarà tra i protagonisti di “Canzone Segreta”, lo show di Raiuno condotto da Serena Rossi in onda stasera dalle 21:30. Nel ...