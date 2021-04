Angela da Mondello, attacca duramente sui social Barbara D’Urso (Di venerdì 9 aprile 2021) Sta facendo scalpore in queste ore, il video pubblicato su instagram da Angela da Mondello, in cui lancia accuse pesantissime, alla conduttrice Barbara D’Urso. Angela Chianello durante l’intervista a Mondello Nel dettaglio, la notorietà della signora Angela è iniziata l’estate passata, quando alcuni giornalisti, che lavorano nei programmi condotti dalla D’Urso, in piena pandemia, si recarono sulla spiaggia palermitana di Mondello, per capire, quale fosse la situazione sulle spiagge in tempo di covid. Durante il servizio, i giornalisti, hanno intervistato varie persone che si trovavano sulla spiaggia, tra cui, la signora Angela, che alla domanda, se non avesse paura a stare in mezzo a tanta gente, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 aprile 2021) Sta facendo scalpore in queste ore, il video pubblicato su instagram dada, in cui lancia accuse pesantissime, alla conduttriceChianello durante l’intervista aNel dettaglio, la notorietà della signoraè iniziata l’estate passata, quando alcuni giornalisti, che lavorano nei programmi condotti dalla, in piena pandemia, si recarono sulla spiaggia palermitana di, per capire, quale fosse la situazione sulle spiagge in tempo di covid. Durante il servizio, i giornalisti, hanno intervistato varie persone che si trovavano sulla spiaggia, tra cui, la signora, che alla domanda, se non avesse paura a stare in mezzo a tanta gente, ...

Advertising

lulemare : RT @PotereaiSith: Poi ci si lamenta dello stipendio di Fazio. Io sinceramente preferisco pagare il canone per vedere intervistare Whoopi Go… - Saimon194 : Quindi ora Angela da #Mondello starebbe dicendo che lei POVERINA non sarebbe IGNORANTE ma è stata solo SFRUTTATA pe… - ziomuro : RT @davidemaggio: Non c'è limite al peggio. Angela di Mondello contro Barbara D’Urso “Mi hai rovinato la vita, ti sei fatta l’audience con… - GattoneTele : @davidemaggio Immagino la scena, Barbara al telefono con la sua amica del cuore Mara Venier che dice: Maruccia, ho… - DirettaSicilia : Angela Chianello attacca Barbara d'Urso, 'Mi hanno abbandonato' VIDEO, -