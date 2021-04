Alessio Boni: chi è l’attore di cinema, teatro e televisione ospite de La Canzone Segreta (Di venerdì 9 aprile 2021) Alessio Boni è sicuramente uno degli attori più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Con parti in pièce teatrali, film e serie TV si è guadagnato un posto nel cuore del pubblico del nostro paese. Ma com’è arrivato al successo? Alessio Boni, origini ed esordio Alessio Boni nasce a Sarnico, piccolo paese sul Lago d’Iseo, il 4 luglio 1966 in una famiglia di umili origini. All’età di 14 anni inizia a lavorare come piastrellista al fianco del padre e qualche anno dopo si unisce al corpo di Polizia di Stato per un anno e mezzo. All’età di 20 anni decide di lasciare l’Italia e si reca a San Diego in California e lì lavora come pizzaiolo, baby sitter e cameriere. Al suo ritorno in Italia entra nel mondo dello spettacolo (1988) recitando in teatro ed in alcuni ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021)è sicuramente uno degli attori più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Con parti in pièce teatrali, film e serie TV si è guadagnato un posto nel cuore del pubblico del nostro paese. Ma com’è arrivato al successo?, origini ed esordionasce a Sarnico, piccolo paese sul Lago d’Iseo, il 4 luglio 1966 in una famiglia di umili origini. All’età di 14 anni inizia a lavorare come piastrellista al fianco del padre e qualche anno dopo si unisce al corpo di Polizia di Stato per un anno e mezzo. All’età di 20 anni decide di lasciare l’Italia e si reca a San Diego in California e lì lavora come pizzaiolo, baby sitter e cameriere. Al suo ritorno in Italia entra nel mondo dello spettacolo (1988) recitando ined in alcuni ...

