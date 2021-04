WhatsApp lancia un pacchetto di sticker dedicato ai vaccini

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 aprile 2021) Non saranno in moltissimi a poterli usare per ora in Italia, dato che la nostra campagna vaccinale procede ancora a rilento, ma la novità appena annunciata da WhatsApp contribuirà sicuramente a riaccendere l’entusiasmo: l’app ha appena lanciato «Vaccines for All», un pacchetto di sticker dedicato ai vaccini creato in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che tutti gli utenti del mondo possono utilizzare sin da subito.