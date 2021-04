Violenza sessuale | assolto padre consigliere comunale Lega

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nella loro villa il 25 aprile di due anni fa circa 300 persone festeggiarono l'allora vice premier Matteo Salvini, che era giunto a Monreale per sostenere il candidato a sindaco della, Giuseppe ...

... nella vicina Pioppo nel palermitano, a casa del consigliere comunale del Carroccio, Giuseppe La Corte, il cui padre Giovanni, 61 anni, fu rinviato a giudizio pernei confronti di ...... quali associazione per delinquere, traffico e spaccio di stupefacenti, rapina, estorsione e furto, nonché, pornografia minorile e maltrattamenti in famiglia. .PALERMO, 08 APR - Nella loro villa il 25 aprile di due anni fa circa 300 persone festeggiarono l'allora vice premier Matteo Salvini, che era giunto a Monreale per sostenere il candidato a sindaco dell ...