Vaccinazione anti covid, in Abruzzo si passa sulla piattaforma di Poste (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Aquila - Per consentire l’entrata in funzione della nuova piattaforma Poste (prevista per la giornata di domani), dalle 23.59 di questa sera sarà chiusa la piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse alla Vaccinazione anti covid 19 per i nati tra il 1942 e il 1946. Si tratta di uno stop temporaneo, indispensabile per il passaggio al nuovo sistema. Lo comunica l’assessorato alla Salute. Tutti coloro (nell’ambito della stessa categoria 1942-46) che si erano già registrati sulla piattaforma della Regione riceveranno una mail o un sms da parte del sistema Poste, con le indicazioni per accedere alla procedura di prenotazione della Vaccinazione (con la scelta di luogo e data tra ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Aquila - Per consentire l’entrata in funzione della nuova(prevista per la giornata di domani), dalle 23.59 di questa sera sarà chiusa latelematica regionale per le manifestazioni di interesse alla19 per i nati tra il 1942 e il 1946. Si tratta di uno stop temporaneo, indispensabile per ilggio al nuovo sistema. Lo comunica l’assessorato alla Salute. Tutti coloro (nell’ambito della stessa categoria 1942-46) che si erano già registratidella Regione riceveranno una mail o un sms da parte del sistema, con le indicazioni per accedere alla procedura di prenotazione della(con la scelta di luogo e data tra ...

Disabili_com : Come prenotare il #vaccino anti #Covid per i #caregiver di persone disabili in ogni regione - cdlavoro : Piani aziendali di vaccinazione anti Covid al via: come attivarli e con quali costi - LiaColombo1 : Dott. Leopoldo Salmaso, epidemiologo: 'Non sono certo un no-vax. Ho lavorato nel campo della vaccinazione. Tuttavia… - AvezzanoTw : #Vaccino anti #Covid · prenotazioni: la gestione passa interamente a @PosteNews. Nel sito di @Regione_Abruzzo compa… - il_piccolo : Non è ancora un assalto alle prenotazioni, ma il timore di perdere lo stipendio ha messo in movimento parte dei cir… -