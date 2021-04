Usa, sparatoria in South Carolina: uccise 5 persone tra cui 2 bambini. Fermato il presunto killer (Di giovedì 8 aprile 2021) Una strage costata la vita a cinque persone della stessa famiglia, tra cui due bambini. Questo il bilancio di una sparatoria negli Stati Uniti, avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 aprile a Rock Hill, località della contea di York, in South Carolina. Le vittime sono un importante medico del posto, il dottor Robert Lesslie, 70 anni, sua moglie, Barbara Lesslie, 69, e i nipoti Adah e Noah di 9 e 5 anni. La quinta vittima, James Lewis, 38 anni, è stato trovato ucciso a colpi d’arma da fuoco all’esterno dell’edificio dove si è consumata la tragedia. Una sesta persona è attualmente ricoverata in ospedale per «gravi ferite da arma», come riferito dal portavoce dello sceriffo della contea di York, Tren Faris. Dai dettagli emersi tramite il portavoce, la chiamata di intervento sul luogo del delitto è stata ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Una strage costata la vita a cinquedella stessa famiglia, tra cui due. Questo il bilancio di unanegli Stati Uniti, avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 aprile a Rock Hill, località della contea di York, in. Le vittime sono un importante medico del posto, il dottor Robert Lesslie, 70 anni, sua moglie, Barbara Lesslie, 69, e i nipoti Adah e Noah di 9 e 5 anni. La quinta vittima, James Lewis, 38 anni, è stato trovato ucciso a colpi d’arma da fuoco all’esterno dell’edificio dove si è consumata la tragedia. Una sesta persona è attualmente ricoverata in ospedale per «gravi ferite da arma», come riferito dal portavoce dello sceriffo della contea di York, Tren Faris. Dai dettagli emersi tramite il portavoce, la chiamata di intervento sul luogo del delitto è stata ...

