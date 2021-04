Un solo fegato per salvare due persone. "Trapianto domino" al Policlinico di Milano (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano - Gianluca ha una rara malattia genetica che lo costringe, a soli 27 anni, ad un Trapianto di fegato. Eppure il suo, di fegato, in un'altra persona funzionerebbe perfettamente e potrebbe ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021)- Gianluca ha una rara malattia genetica che lo costringe, a soli 27 anni, ad undi. Eppure il suo, di, in un'altra persona funzionerebbe perfettamente e potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : solo fegato Un solo fegato per salvare due persone. "Trapianto domino" al Policlinico di Milano ... si chiama "trapianto domino": una volta trovato un donatore per Gianluca, basta trovare un altro paziente a cui donare il suo organo, e salvare così due vite con un solo fegato. Ed è proprio quello ...

