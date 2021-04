Ultime Notizie Roma del 08-04-2021 ore 09:10 (Di giovedì 8 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 8 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ti raccomanda l’uso di attrazione che solo perché più di 60 anni Sebbene non ci siano elementi per scoraggiare la somministrazione della Seconda dose per quanti avessero già avuto la prima ad annunciarlo ieri sera è il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli pur riconoscendo i casi eccezionali di trombosi come effetti indesiderati molto rari del immunizzante angolo svedese lei ma non avevo Infatti ritenuto di sconsigliare le istruzioni per genero fasce d’età demandando la decisione i singoli stati cambia la campagna vaccinale in Italia Con l’ennesimo colpo di scena sostanze nega con il rischio di una nuova frenata prenotazioni fissate fino a maggio da cancellare richiami per 23 milioni di Italiani da gestire categorie prioritarie fasce dieta da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)dailynews radiogiornale giovedì 8 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ti raccomanda l’uso di attrazione che solo perché più di 60 anni Sebbene non ci siano elementi per scoraggiare la somministrazione della Seconda dose per quanti avessero già avuto la prima ad annunciarlo ieri sera è il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli pur riconoscendo i casi eccezionali di trombosi come effetti indesiderati molto rari del immunizzante angolo svedese lei ma non avevo Infatti ritenuto di sconsigliare le istruzioni per genero fasce d’età demandando la decisione i singoli stati cambia la campagna vaccinale in Italia Con l’ennesimo colpo di scena sostanze nega con il rischio di una nuova frenata prenotazioni fissate fino a maggio da cancellare richiami per 23 milioni di Italiani da gestire categorie prioritarie fasce dieta da ...

