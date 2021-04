Ultimatum di Rousseau al Movimento 5 Stelle

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'associazione di cui fa parte Davide Casaleggio ha sancito una data, dopo la quale, se non dovesse essere risolta la questione economica, sarà divorzio. Ma non ci sarà mai pace se Conte dovesse ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ultimatum Rousseau

L'associazione di cui fa parte Davide Casaleggio ha sancito una data, dopo la quale, se non dovesse essere risolta la questione economica, sarà divorzio. Ma non ci sarà mai pace se Conte dovesse ...L'Associazioneha lanciato unal Movimento 5 Stelle. Entro breve deve saldare gli arretrati, i 450 mila euro di debiti che ha nei confronti della piattaforma. Altrimenti i rapporti dovranno per ...In un post pubblicato sul Blog delle stelle dall'associazione presieduta da Davide Casaleggio si annuncia che, se entro il 22 aprile non saranno sanati gli arretrati, verranno interrotti i rapporti. E ...L’Associazione Rousseau ha lanciato un ultimatum al Movimento 5 Stelle. Entro breve deve saldare gli arretrati, i 450 mila euro di debiti che ha nei confronti della piattaforma. Altrimenti i ...