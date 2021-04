(Di giovedì 8 aprile 2021) Saranno Rai ea trasmettere le partite deiin programma per l’invernoe che si giocheranno in Qatar. A riferirlo èsu Twitter, che ha indicato i vincitori del bando della FIFA. Si tratterebbe di un’altra sconfitta per Sky, che dopo aver perso iper trasmettere le partite di Serie A del prossimo triennio, potrebbe dover fare a meno anche dei. ++TV.di calcio Qatara RAI e++ @pisto gol @Pippoevai @ZZiliani —(@) April 8, 2021 L'articolo ilNapolista.

Sport Insider: i diritti tv dei Mondiali 2022 assegnati a Rai e Amazon

Stando a quanto riporta, gli amministratori della pagina discutevano di come poter agire ... parlare delle conquiste femminili o di, concorrono a presentare la propria mascolinità come "...Calendario F1 2021, rischiano Canada e Brasile: pronte Bahrain e Turchia Seb deve reagire senza scuse A F1 -, il fratello di Michael ha detto: " Adesso deve premere l'acceleratore, basta ...Novità importanti per la trasmissione in chiaro dei Mondiali di Qatar 2022: stando al ben informato profilo Sport Insider, i diritti tv della rassegna iridata della prossima estate sono andati a RAI ...Qatar 2022 Diritti TV, secondo quanto riportato da Sport Insider le partite del prossimo monidiale saranno visibili sulla Rai e su Amazon ...