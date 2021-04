Spazio | da Asi e Tas 16 idee per vivere sulla Luna

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sediciper capire come l’uomo potrà. Thales Alenia Space ha annunciato di avere per questo recentemente siglato con l’Agenzia Spaziale Italiana un contratto per lo studio di fattibilità di 16progettuali, siasuperficie che in orbitare, con l’obiettivo di costruire le basi per una futura presenza umana. La joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) spiega che l’iniziativa Asi si colloca nel quadro di una collaborazione strategica con la Nasa nell’ambito del programma di Esplorazione Artemis che guarda all’orbita e alla superficiere come nuovo traguardo per l’esplorazione umana dello. Thales Alenia Space riferisce che i risultati di ...