“Sofagate”, von der Leyen senza poltrona all’incontro con Erdogan. Draghi: “Un dittatore”. Convocato l’ambasciatore italiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Ursula von der Leyen senza poltrona in Turchia. Il Ppe attacca: “Le donne meritano lo stesso riconoscimento dei colleghi maschi”. ISTANBUL (TURCHIA) – E’ polemica per l’immagine di Ursula von der Leyen senza poltrona in Turchia durante l’incontro con il presidente Erdogan. Il video è subito diventato virale e non sono mancate le critiche al numero uno turco. Il video L’episodio è successo durante la visita in Turchia da parte di Charles Michel e Ursula von der Leyen. Il presidente Erdogan ha riservato una poltrona solo per il presidente del Consiglio Europeo, mentre la numero uno della Commissione, dopo un momento di imbarazzo, si è accomodata sul divano. "Erdogan":Perché nell'incontro ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Ursula von derin Turchia. Il Ppe attacca: “Le donne meritano lo stesso riconoscimento dei colleghi maschi”. ISTANBUL (TURCHIA) – E’ polemica per l’immagine di Ursula von derin Turchia durante l’incontro con il presidente. Il video è subito diventato virale e non sono mancate le critiche al numero uno turco. Il video L’episodio è successo durante la visita in Turchia da parte di Charles Michel e Ursula von der. Il presidenteha riservato unasolo per il presidente del Consiglio Europeo, mentre la numero uno della Commissione, dopo un momento di imbarazzo, si è accomodata sul divano. "":Perché nell'incontro ...

