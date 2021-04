Serie A, Galante: “Inter non bella, ma Conte ha ragione. Pirlo? C’è un aspetto da tenere in considerazione” (Di giovedì 8 aprile 2021) Fabio Galante analizza la stagione di Serie A.L'ex difensore di Inter, Torino e Livorno ha parlato di Serie A e dei due tecnici più discussi del massimo campionato italiano, Antonio Conte e Andra Pirlo. Nel corso del suo Intervento ai microfoni del format radiofonico Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore, oggi allenatore, ha parlato anche del suo ex compagno ai tempi del Livorno, Cristiano Lucarelli. Stagione spumeggiante per l'ex attaccante che sulla panchina della Ternana ha conquistato la promozione in Serie B, vincendo il Girone C di Serie C."Un pensiero su Cristiano Lucarelli allenatore? C'ho giocato insieme. Ci vuole anche tanta fortuna da allenatore. Devi trovare l'ambiente e la squadra giusta al momento giusto. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Fabioanalizza la stagione diA.L'ex difensore di, Torino e Livorno ha parlato diA e dei due tecnici più discussi del massimo campionato italiano, Antonioe Andra. Nel corso del suovento ai microfoni del format radiofonico Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore, oggi allenatore, ha parlato anche del suo ex compagno ai tempi del Livorno, Cristiano Lucarelli. Stagione spumeggiante per l'ex attaccante che sulla panchina della Ternana ha conquistato la promozione inB, vincendo il Girone C diC."Un pensiero su Cristiano Lucarelli allenatore? C'ho giocato insieme. Ci vuole anche tanta fortuna da allenatore. Devi trovare l'ambiente e la squadra giusta al momento giusto. ...

