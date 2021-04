Scheldeprijs, Elisa Balsamo chiude la prima edizione al terzo posto (Di giovedì 8 aprile 2021) Elisa Balsamo appare sempre più agio sulle strade del Belgio. Il maltempo e il freddo pungente del Nord non ha pesato sulla portacolori della Valcar-Travel & Service che ha chiuso al terzo posto la prima edizione della Scheldeprijs. La 23enne cuneese ha dimostrato di esser attiva sin dalle prime battute inserendosi in un gruppetto di quindici atlete che si sono prontamente avvantaggiate rimanendo in avanscoperta per diversi chilometri. La corsa, flagellata dalla pioggia e dalla neve, si è però accesa poco dopo il primo passaggio sul traguardo quando l’olandese Daniek Hengeveld (GT Krush Tunap) ha lasciato la compagnia del gruppo riuscendo a guadagnare un vantaggio massimo di 1’20”. Il grande lavoro delle velociste ha permesso però al plotone di tener sotto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021)appare sempre più agio sulle strade del Belgio. Il maltempo e il freddo pungente del Nord non ha pesato sulla portacolori della Valcar-Travel & Service che ha chiuso alladella. La 23enne cuneese ha dimostrato di esser attiva sin dalle prime battute inserendosi in un gruppetto di quindici atlete che si sono prontamente avvantaggiate rimanendo in avanscoperta per diversi chilometri. La corsa, flagellata dalla pioggia e dalla neve, si è però accesa poco dopo il primo passaggio sul traguardo quando l’olandese Daniek Hengeveld (GT Krush Tunap) ha lasciato la compagnia del gruppo riuscendo a guadagnare un vantaggio massimo di 1’20”. Il grande lavoro delle velociste ha permesso però al plotone di tener sotto ...

