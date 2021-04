Sassuolo | Obiang | «De Zerbi non lascia nulla al caso»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Pedro, centrocampista del, ha fatto il punto della situazione in casa neroverde: le sue parole ai microfoni di DAZN Pedro, centrocampista del, ha fatto il punto della situazione in casa neroverde. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. INTER – «Andiamo a casa male, a prescindere che la classifica a quanto sembra sia tranquilla, noi stiamo continuando a lottare perché crediamo di essere una squadra forte e che possiamo fare un po’ di più. Abbiamo mostrato di poter fare di più ma ci è mancata quella cosina che oggi ci manda a casa senza niente». DIFENSORE CENTRALE – «Abbiamo un mister che prova tutto, nonal. È un ruolo provato in allenamento, l’ho provato anche l’anno scorso, l’ho fatto contro la Roma anche ...

