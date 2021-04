Roma | Ibanez | «Contento per il gol Rigore? Ringrazio Pau Lopez»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roger, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax Roger, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax. Le sue dichiarazioni. «È stata una partita difficile, abbiamo vinto grazie a un mio gol e sonoPauper la parata. Dobbiamo sempre giocare con l’atteggiamento giusto, ora andiamo a casa e prepariamo la prossima. Per noi è stata una partita importante, adesso lavoriamo di più per andare avanti». Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! ?? La ribaltiamo nella ripresa con il rigore parato da Pau Lopez, la punizione di Pellegrini e la… - angelomangiante : Formazione Ufficiale. #Roma 3-4-2-1 Pau Lopez ------ Mancini Cristante Ibanez ------ Bruno Peres Veretout… - SkySport : ?? AJAX-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Klaassen (39') ? #Pellegrini (57') ? #Ibanez (87') ? ?… - alex_asr : ROMA HA VINTO !!! +++ #AsRoma #Roma #Fonseca #AjaxRoma #ajaasr #Ajax #Lopez #Dzeko #Pellegrini #Spinazzola #Ibanez… - harold_cost : RT @pisto_gol: Aja-Rom 1:2 incredibile Roma: fa errori su errori, Mancini regala a Klaessen il gol dell’1:0 Ibanez stende Tadic, è rigore,… -

Roger, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro ...in difficoltà a inizio ripresa. Pau Lopez sbaglia un alleggerimento, Neres e Antony non monetizzano l'errore. Al 53' altra topica in uscita, Tadic entra in area,lo stende ingenuamente. ...La Roma passa ad Amsterdam: 2-1 all’Ajax. Decidono i gol di Pellegrini e Ibanez. Tra una settimana il ritorno all’Olimpico ...(Adnkronos) - Al 39' i lancieri sbloccano il match: la pressione della Roma va fuori giri, la palla filtra sulla trequarti, Mancini non attacca Klaassen che punta la porta, scambia con Tadic e riceve ...