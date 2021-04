Riaperture solo se in sicurezza. Ma non c’è una data. Draghi: “Più celermente procedono le vaccinazioni e tanto più si potrà tornare ad aprire” (Di giovedì 8 aprile 2021) “La prima cosa da capire è che bisogna seguire le linee guida espresse dal ministro Speranza e dal Cts, la raccomandazione è usare AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di questa sera (qui il video). “La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti”. “Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni – ha aggiunto il premier -, quindi bisogna vaccinare prioritariamente i più anziani. Figliuolo uscirà con una direttiva sulle regioni, smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani, i ragazzi, psicologi di 35 anni. Ma con che coscienza uno salta la lista e si fa vaccinare? Questa è la prima domanda da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) “La prima cosa da capire è che bisogna seguire le linee guida espresse dal ministro Speranza e dal Cts, la raccomandazione è usare AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa di questa sera (qui il video). “La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti”. “Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni – ha aggiunto il premier -, quindi bisogna vaccinare prioritariamente i più anziani. Figliuolo uscirà con una direttiva sulle regioni, smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani, i ragazzi, psicologi di 35 anni. Ma con che coscienza uno salta la lista e si fa vaccinare? Questa è la prima domanda da ...

