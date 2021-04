Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti in classifica? Le proiezioni nell’ATP di Cagliari | se avanzasse ancora…

(Di giovedì 8 aprile 2021)si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 250 di, superando per 6-1, 1-6, 7-6 (8) il britannico Daniel Evans al termine di una vera e propria battaglia sportiva, nella quale l’azzurro ha annullato ben quattro match-point nel corso del tie-break decisivo. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il serbo Laslo Djere e l’australiano John Millman. Grazie a questo risultato, il classe 2002 è salito virtualmente alla posizione n.83 dellaATP con 899 punti: si tratta del best ranking della sua giovanissima carriera. Ricordiamo che attualmente, trae Marbella, sono cinque i tennisti alle sue spalle che potrebbero ipoteticamente scavalcarlo. Al momento il toscano è il sesto giocatore in Italia alle spalle di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, ...

